Juventus, in caso di esonero di Allegri a fine stagione sono tre i nomi per sostituirlo. Il tecnico sarà chiamato a lottare per lo scudetto

Come scrive La Gazzetta dello Sport quest’anno Allegri dovrà, se non vincere, lottare fino in fondo per lo scudetto. Questa è l’ultima occasione che il club è disposto a dare al suo tecnico dal lauto stipendio.

Se così non fosse a fine stagione potrebbe arrivare l’esonero: i candidati per sostituirlo alla Juventus sono Conte, Spalletti e Tudor… Tutti e tre attualmente senza panchina.

The post Juventus, in caso di esonero di Allegri a fine stagione sono tre i nomi per sostituirlo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG