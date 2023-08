Retroscena Allegri: TUTTI i motivi per cui preferisce Lukaku a Vlahovic, ecco la rivelazione legata al tecnico della Juventus

Retroscena svelato da La Gazzetta dello Sport sui motivi per cui Massimiliano Allegri preferisca Romelu Lukaku a Dusan Vlahovic nella sua Juventus. La teoria di Max (in parte condivisa anche dal nuovo direttore tecnico) è che il numero 9 di una squadra che punta allo Scudetto subito non possa essere un ragazzo, perché la maglia pesa troppo e Vlahovic in un certo senso ne sarebbe la conferma.

Il serbo ha bisogno di tempo, mentre Lukaku ha già vinto uno Scudetto in Italia e sarebbe più funzionale di Dusan al suo gioco, basato molto sulle ripartenze. In più Allegri ritiene che buttandosi sul belga abbia ottenuto un effetto collaterale non secondario: indebolire una diretta concorrente come l’Inter.

