Juventus in emergenza verso la trasferta con l’Empoli: Allegri senza 7 giocatori tra infortuni e squalifiche

E’ una Juventus in emergenza quella che si avvicina alla trasferta con l’Empoli valida per la 36° giornata di Serie A in programma lunedì sera al Castellani.

Allegri, infatti, tra infortuni e squalifiche dovrà fare a meno di ben 7 giocatori. Cuadrado e Danilo sono stati fermati per un turno dal Giudice Sportivo. I vari Bonucci, De Sciglio, Fagioli, Kaio Jorge e Pogba saranno out per problemi fisici.

