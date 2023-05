Semplici elogia la Juve: «In un momento difficile ha tirato fuori giocatori da lì». Le dichiarazioni dell’allenatore dello Spezia

Semplici, allenatore dello Spezia, in conferenza stampa ha parlato anche della Juve e delle italiane finalista in Europa.

ITALIANE IN EUROPA – «Ci denigriamo sempre in casa e poi vedete che con il lavoro riusciamo ad invertire quella che sembrava la fine del calcio italiano. Così non è, ci sono bravi calciatori e bravi allenatori e nei momenti di difficoltà usciamo sempre. Spero possa essere una ripartenza che possa anche attirare investitori. Mi auguro si possa, in maniera veloce, costruire strutture adeguate a quello che è il calcio italiano e ad investire su settori giovanili su cui magari si parla meno. Si parla di seconde squadre che potrebbero essere positive, basta vedere la Juve che in un momento difficile ha tirato fuori giocatori. Mi auguro tutti siano predisposti a lavorare meglio e che il calcio torni competitivo come un tempo».

