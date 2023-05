Juventus Women Primavera: grande esperienza nel torneo della FIFA “Blue Stars-Youth Cup” dopo la aver sfiorato lo scudetto

Sono state giornate ricche di emozioni quelle vissute dalla Juventus Women Primavera tra il 12 e il 18 maggio.

FINAL FOUR SCUDETTO

Prima di tutto le bianconere di Coach Silvia Piccini, tra venerdì 12 e domenica 14, sono nuovamente andate a un passo dal vincere lo Scudetto, ma si sono dovute nuovamente arrendere in finale di fronte alle pari età della Roma. Resta, però, straordinaria la stagione delle bianconere che si sono qualificate alla Final Four Scudetto chiudendo la regular season al primo posto.

BLUE STAR – YOUTH CUP

Archiviato il campionato, la Juventus Under 19 ha preso parte all’edizione numero 83 della “Blue Stars – Youth Cup“, un importante torneo a invito organizzato dalla FIFA in Svizzera, in quel di Zurigo, a cui hanno partecipato anche Arsenal, Rosengard e lo stesso Zurigo e quella bianconera è stata l’unica squadra italiana a essere stata coinvolta in questo torneo.

È stata un’esperienza fantastica che ha permesso alla Primavera femminile di misurarsi con avversarie di livello internazionale. È stato un ulteriore step di crescita nella loro giovane carriera.

I RISULTATI

Juventus – Young Boys 2-2: Moretti, Pfattner (rig.)

Juventus – Vancouver Whitecaps 0-4

Grasshopper Zurich – Juventus 4-1: Zamboni

