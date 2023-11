Juventus in Nazionale, due bianconeri in campo nella serata di oggi: ecco com’è andata per Rabiot e Yildiz

Grande serata per i giocatori della Juventus in Nazionale. Protagonista Adrien Rabiot, che con la sua Francia ha schiacciato Gibilterra con un pesantissimo 14-0, in cui il centrocampista ha messo la sua firma con un gol.

A segno anche Kenan Yildiz, alla prima marcatura in Nazionale, con la Turchia che ha battuto 3-2 a domicilio la Germania in amichevole.

