Problemi fisici per Leonardo Bonucci che può saltare la partita contro la Sampdoria, possibile debutto di Gatti nella Juventus.

La Juventus ha ancora problemi di infortuni, questa volta è il turno di Leonardo Bonucci che per un affaticamento muscolare molto probabilmente dovrà dire addio alla partita contro la Sampdoria. L’età del giocatore, fa la sua parte non è più il centrale di una volta per la natura che svolge il suo corso. Possibile quindi il debutto di Gatti, avanti di molto su Rugani come compagno di Bremer nella trasferta di Marassi.

Leonardo Bonucci Juve

Se la difesa piange, l’attacco non ride. I bianconeri sono privi di Angel Di Maria e Federico Chiesa. Davanti aspettando l’acquisto di Depay, oramai impossibile da avere per la Sampdoria dovrà fare i conti con quelli che ha. Kostic dovrebbe partire titolare in alto a sinistra, probabile la staffetta con Kean di ritorno dalla squalifica. Cuadrado dovrebbe giocare alto a destra con il solito Dusan Vlahovic punta.

