Infortunio per Milik, la Juventus dirama un comunicato ufficiale attraverso il suo sito web, ma il rischio è un lungo stop.

Il sito della Juventus comunica l’entità dell’infortunio subito da Milik durante la sfida contro il Monza. Ecco il comunicato ufficiale: “Milik questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra; tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero.“

Marco Bucciantini a Sky Calcio Club parla così dei bianconeri: “A gennaio non ho mai visto la Juventus di novembre. Le vittorie con Cremonese e Udinese non erano le prime di un nuovo filotto, bensì l’inizio di queste sconfitte. La Juve ha ricominciato male. Oggi non è un problema di obiettivi, in campo c’erano giocatori che devono affermare loro stessi nella Juventus. C’erano 4/5 giocatori che non hanno nella storia la lotta per lo Scudetto, ma hanno il dovere di dimostrare di poterci stare.“

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG