De Paola fa il punto della situazione per quanto concerne la sfida tra Inter e Juventus che si terrà domenica prossima a Torino

Tramite TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato di Inter e della sfida contro la Juventus.

«Sono molto curioso perché sono squadre con un approccio molto simile, con l’Inter che però ha più soluzioni offensive. L’Inter ha più possibilità non per una differenza di qualità, ma perché la Juve spesso decide di non sfruttare il suo potenziale offensivo»

