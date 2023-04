Tra i pali dell’Inter potrebbe ritornare Samir Handanovic al posto di Onana: esperienza in vista della Coppa Italia

Simone Inzaghi deve spolverare gli ultimi dubbi in termini di formazioni, soprattutto per una partita delicata come Juventus-Inter. Attacco? No, bensì tra i pali nerazzurri dove potrebbe scalpitare del turnover.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta della Sport, a difendere la porta dell’Inter ci sarà Samir Handanovic e non Andrè Onana. Questa scelta ripagherà ai fini della Coppa Italia Staremo a vedere.

L’articolo Juventus-Inter, tra i pali ritorna Handanovic proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG