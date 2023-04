Le parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala sulla questione San Siro: evidenziando la situazione attuale

Durante la cerimonia dei cento anni dell’Università Statale, ha parlato della situazione riguardante il progetto del Milan del costruire il suo nuovo impianto a La Maura il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

LE PAROLE – «Penso che il PD debba inondare le squadre, in particolare il Milan. Personalmente non sono contrario al progetto de La Maura finché non lo vedo. Non sono contrario a priori. Rispetto invece all’idea di riportare le squadre pensare al progetto in voga fino a qualche mese fa è inutile che lo dicano a me, io ci sto provando eccome, non mi dispiacerebbe perché ci abbiamo lavorato tanto sopra».

