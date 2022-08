Ecco l’intervista del nuovo esterno sinistro della Juventus, il serbo Filip Kostic, che ha parlato a DAZN.

Queste le parole di Kostic, nuovo giocatore della Juventus che è stato intervistato da DAZN. Ecco le sue parole: “La Juve è un club davvero speciale. Avevo già parlato con Dusan, mi aveva detto quanto fosse importante. Devo dire che ho subito capito. E’ molto felice del mio arrivo. Sensazione meravigliosa far parte della Juve, che è tra i club più grandi al mondo. Per me è un orgoglio far parte di questa squadra.”

Aggiunge l’esterno sinistro serbo: “All’Eintracht ho fatto tanti assist perché la posizione mi richiedeva questo. Mi piace fare gol, ma non è la cosa più importante. La cosa più importante è che la squadra giochi bene, che vinca le partite e che porti a casa i 3 punti.“

Conclude così: “Ho sempre seguito e apprezzato la Juventus per i tanti campioni che hanno giocato in questo club. Mi piace il DNA vincente, la Juve è il club più grande perché vince e ha sempre vinto.“

