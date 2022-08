Giampaolo pensa a un rinforzo dopo l’infortunio di Manuel De Luca: Defrel il nome nuovo per il reparto avanzato della Sampdoria

Dopo l’infortunio di De Luca la Sampdoria torna a buttare un occhio sul mercato. I blucerchiati ripensano a Gregoire Defrel, nome che torna con insistenza alla ribalta sebbene abbia un ingaggio al di fuori dei parametri dei liguri.

L’alternativa è pescare dal mercato degli Under 21, per cui non ci sono vincoli numerici, ma che offre sicuramente più scommesse.

