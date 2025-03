Juventus: le dichiarazioni post-partita di Yildiz e Locatelli fanno rumore

Dopo la vittoria per 1-0 contro il Genoa, Kenan Yildiz e Manuel Locatelli condividono le loro impressioni sulla partita.

La Juventus ha affrontato il Genoa in una partita cruciale all’Allianz Stadium, segnando l’inizio di una nuova fase sotto la guida di Igor Tudor. Dopo settimane di risultati incerti, i bianconeri cercavano un successo per rilanciarsi e ritrovare serenità nello spogliatoio.

Il match si è sviluppato con equilibrio e grande intensità. Il Genoa si è dimostrato un avversario organizzato, ma la Juventus ha saputo colpire al momento giusto. Al 25’, Kenan Yildiz ha raccolto un pallone sulla trequarti, superato il diretto avversario e ha insaccato con precisione: una rete decisiva che ha sbloccato il match.

Le parole di Yildiz dopo Juventus-Genoa

Nel post-partita, Yildiz ha espresso tutta la sua felicità per il gol segnato, lasciandosi andare anche a un sorriso ironico. “Goal? Buono (ride, ndr). Ma spero di farne anche di normali. Sono contento, siamo felici e siamo un gruppo, dobbiamo lavorare.”

L’attaccante turco ha poi voluto ringraziare l’allenatore: “Anche io voglio dire grazie al mister. Tudor ha portato nuova energia.” Come ripreso da DAZN.

Le dichiarazioni di Locatelli dopo Juventus-Genoa

A parlare ai microfoni di DAZN è stato anche Manuel Locatelli, che ha sottolineato la compattezza del gruppo: “Dobbiamo concentrarci, il mister (Thiago Motta, ndr) va ringraziato perché ha dato il massimo ma ora c’è un nuovo capitolo. Dobbiamo dare il massimo. Tudor ha portato energia e ci ha chiesto il massimo attaccamento alla maglia, dobbiamo lavorare. Siamo un gruppo sano, con giovani forti che devono imparare a lavorare per questa maglia e credo che possiamo ottenere buoni risultati.”

La vittoria contro il Genoa è arrivata in un momento cruciale: non solo per la classifica, ma anche per rafforzare lo spirito della squadra. Tudor, alla sua prima settimana da tecnico bianconero, sembra già aver lasciato un’impronta positiva nello spogliatoio.