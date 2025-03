Federico Gatti infortunio, Juventus preoccupata: le sue condizioni

Problema fisico per Federico Gatti durante Juventus-Genoa: il difensore è uscito zoppicando. Ecco cosa sappiamo sulle sue condizioni.

Lo scontro tra Juventus e Genoa, valido per la Serie A, rappresentava molto più di una semplice tappa di campionato. Per i bianconeri, si trattava di una prova di maturità sotto la nuova gestione di Igor Tudor, chiamato a dare una scossa a una squadra in cerca di continuità. Il clima era carico di aspettative: pubblico partecipe, ritmi alti e un avversario ostico come il Genoa, deciso a vendere cara la pelle.

Il match si è aperto con intensità e occasioni da entrambe le parti. La Juventus, in particolare, ha cercato sin da subito di imporre il proprio ritmo, affidandosi all’estro dei suoi giovani e alla solidità difensiva di giocatori come Federico Gatti. Proprio lui, divenuto col tempo una pedina fondamentale nel reparto arretrato, sembrava pronto a guidare ancora una volta la retroguardia bianconera.

Il momento dell’infortunio: preoccupazione per Gatti

Tuttavia, tutto è cambiato intorno al 13’ minuto. Dopo un errore di Renato Veiga, l’attaccante del Genoa Andrea Pinamonti ha avuto campo libero verso la porta difesa da Di Gregorio. In extremis, Gatti è intervenuto con decisione, riuscendo a neutralizzare l’azione. Ma è stato proprio in quell’occasione che il difensore ha avvertito un fastidio fisico.

Federico Gatti è rimasto a terra per qualche secondo, toccandosi la parte bassa del polpaccio destro. Ha provato a rientrare in posizione, ma il dolore non gli ha lasciato tregua. Dopo qualche minuto, e nonostante il tentativo di resistere, ha alzato bandiera bianca: al 27’ ha chiesto il cambio, uscendo visibilmente zoppicante, senza poggiare la gamba destra.

Al suo posto è entrato Pierre Kalulu, sorprendentemente inizialmente lasciato fuori a favore di Veiga. Prima di lasciare il campo, Gatti ha spronato i compagni, pochi secondi dopo il gol del vantaggio firmato da Kenan Yildiz.

Le condizioni di Gatti: attesa per gli esami

Le immagini della sua uscita preoccupano: Gatti è apparso dolorante e claudicante, segnale chiaro di un possibile infortunio muscolare. Nelle prossime ore il difensore sarà sottoposto ad accertamenti medici per valutare l’entità del problema. Lo staff sanitario della Juventus teme un guaio al polpaccio, ma saranno gli esami a dare risposte più precise. Per ora, resta il timore di uno stop non breve in un momento delicatissimo della stagione.