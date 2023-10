Juventus, lo Stadium ospiterà il Road Show della eSerie A: i dettagli dell’evento live per gli appassionati del campionato virtuale

Sarà ospitato nella casa della Juventus, l’Allianz Stadium, il Road Show della eSerie A. L’evento si svolgerà mercoledì prossimo, 25 ottobre, dalle 17:30.

Il Road Show si articola in una serie di eventi live che, per il secondo anno di fila, porteranno la eSerie A TIM tra la gente permettendo agli appassionati di conoscere più da vicino il campionato virtuale organizzato da Lega Serie A, sfidarsi a EA SPORTS FC 24 e vedere da vicino alcuni dei Pro Player e dei Talent che renderanno unico ed emozionante lo spettacolo della stagione. Non si tratta, quindi, di eventi competitivi, ma di showmatch organizzati per ingaggiare il pubblico. E la prima tappa di questa avventura si svolgerà nella cornice dell’Allianz Stadium in collaborazione con Juventus.

The post Juventus, lo Stadium ospiterà il Road Show della eSerie A: i dettagli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG