Venerdì 20 ottobre: notizie Serie A

La Juventus ritrova Chiesa e Vlahovic contro il Milan. Il primo oggi ha lavorato nuovamente in gruppo e va verso una convocazione almeno per la panchina con la possibilità di entrare a partita in corso.

Il secondo ha superato i problemi di lombalgia e tornerà a guidare l’attacco bianconero dall’inizio. Al suo fianco ci sarà Milik.

