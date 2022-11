Sono queste le parole del centrocampista Locatelli della Juventus, in conferenza stampa post partita contro il PSG.

Nella conferenza stampa post partita contro il PSG, Manuel Locatelli parla così il centrocampista della Juventus: “Abbiamo fatto una buona gara, siamo contenti a metà. C’è rammarico per l’uscita dalla Champions, ora dobbiamo puntare a vincere l’Europa League. Fagioli e Miretti? Sono intelligenti, davanti a loro hanno una grandissima carriera, hanno la maglia della Juventus nel proprio DNA. Squadra in crescita? Abbiamo fatto tutti una grande partita, per il PSG hanno fatto la differenza i campioni in campo. Scudetto? Facciamo un passo alla volta. Contro l’Inter sarà una grande partita che verrà decisa dagli episodi“.

A Rabiot a Sky Sport parla così: “Buon atteggiamento, ora dobbiamo dimostrarlo anche domenica. È stata una buona partita per preparare quella contro l’Inter, con questo atteggiamento possiamo vincere contro le big“.

