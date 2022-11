La rabbia di Maurizio Sarri dopo la sconfitta con il Feyenord: «Stasera ho visto cose incredibili. Siamo stati pesantemente penalizzati»

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Feyenoord-Lazio. Queste le dichiarazioni del tecnico.

PRESTAZIONE – «Una partita in cui abbiamo creato tanto e concesso poco. Abbiamo perso per un episodio. Non ho grandi cose da contestare alla squadra.Abbiamo fatto una partita tosta e abbiamo creato. L’unica pecca è aver vanificato situazioni che sembravano semplici. Poi nel recupero non si è nemmeno più giocato. Io non esco deluso, perché ho vista una squadra pronta alla battaglia».

ARBITRO E DERBY – «Stasera ho visto cose incredibili. Siamo stati pesantemente penalizzati, sia in campo che fuori dal campo. Lo staff arbitrale non mi è sembrato all’altezza della situazione. Comunque ora riposiamo e poi penseremo al derby. Serve recuperare energie nervose, perché abbiamo speso tanto».

