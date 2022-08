La Juventus aspetta la conclusione della trattativa tra il Barcellona e Depay, unico ostacolo rimanente per la conclusione.

Depay si avvicina passo dopo passo alla Juventus. Ma potrebbe non arrivare in tempo per essere in panchina per la sfida contro la Sampdoria allo stadio Marassi. Il perché è presto detto, l’olandese non vuole giustamente rinunciare ad alcuni arretrati che il Barcellona gli deve. I catalani resistono, cercando di minimizzare le perdite, tutto questo fa slittare la conclusione. Nonostante i bianconeri per facilitare il tutto sono disposti a rinunciare a parte di bonus di Pjanic ai catalani legati alle presenze siglate durante il trasferimento.

Ad oggi la conclusione pare che possa arrivare a momenti, momenti che possono essere ore o purtroppo giorni. Allegri non sembra felice della situazione anche alla luce della situazione in attacco che con l’infortunio di Di Maria, legato a quello di Chiesa porta un reparto al lumicino. Insomma vedremo come andrà a finire, tutto dovrebbe tingersi di bianconero ma quando non si sa. Anche perché alternative vere e proprie non esistono, tranne Martial dal Manchester United che è egli stesso infortunato per un problema muscolare.

