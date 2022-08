Calciomercato Sampdoria, apertura del Bologna per il passaggio in blucerchiato di Vignato, ma soltanto in prestito

La Sampdoria continua a seguire Emanuel Vignato. L’attaccante classe 2000 piace per il reparto offensivo blucerchiato e non causerebbe stravolgimenti nella lista ufficiale da consegnare alla Lega Serie A a fine mercato.

Il Bologna ha dato il via libera alla cessione dell’italo-brasiliano, ma non a titolo definitivo. Si attende una risposta per l’eventuale scambio di prestiti con il centrocampista blucerchiato Ronaldo Vieira.

L’articolo Calciomercato Sampdoria: il Bologna apre al prestito per Vignato proviene da Calcio News 24.

