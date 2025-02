Juventus: l’uscita dalla Champions complica i piani per Kolo Muani?

L’eliminazione dalla Champions priva la Juventus di 11 milioni: compromessi il mercato e il futuro di Kolo Muani?

L’eliminazione della Juventus dai playoff della Champions League non rappresenta solo un fallimento sportivo, ma porta con sé pesanti ripercussioni economiche e strategiche. Il club bianconero non solo perde un’importante entrata di 11 milioni di euro per il passaggio agli ottavi, ma vede complicarsi i piani di mercato, tra cui la possibilità di trattenere Randal Kolo Muani. Con la qualificazione alla prossima Champions League ancora in bilico, la Juventus dovrà ora puntare con determinazione al quarto posto in campionato, sfidando avversari diretti come Milan, Lazio, Fiorentina e Bologna.

Le implicazioni di mercato: il caso di Randal Kolo Muani

L’eliminazione della Juventus ai playoff comporta la perdita del premio di 11 milioni di euro destinato alle squadre che raggiungono gli ottavi di finale della Champions League. I bianconeri oltre a questo guadagno non potranno beneficiare di un incasso extra grazie alla vendita dei biglietti per la fase successiva e dei relativi diritti televisivi.

Uno degli effetti più immediati dell’uscita dalla Champions riguarda il futuro di Randal Kolo Muani. Il CFO bianconero, Cristiano Giuntoli, aveva dichiarato prima della partita contro il PSV che il club era fiducioso di poter trattenere il giocatore anche senza il passaggio del turno.

I mancati introiti rendono più complicato un eventuale rinnovo del prestito con il Paris Saint-Germain. La Juventus aveva pianificato di negoziare un nuovo prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato agli obiettivi della stagione 2025/26, con un investimento complessivo intorno ai 50 milioni di euro. Ora, questa operazione appare più difficile da realizzare senza cessioni importanti.

Per finanziare l’operazione Kolo Muani e altre trattative di mercato, la Juventus potrebbe essere costretta a cedere Dusan Vlahovic. Tuttavia, anche se l’attaccante serbo dovesse partire per una cifra considerevole, questa non basterebbe a coprire tutte le esigenze economiche del club.

L’importanza del quarto posto

Dopo l’eliminazione, la Juventus dovrà concentrare tutti i suoi sforzi sulla qualificazione alla prossima edizione della Champions League attraverso il campionato. Il solo ingresso nella competizione garantisce 18,62 milioni di euro, senza contare i premi per le vittorie nelle fasi a gironi, i ricavi dai biglietti e i diritti televisivi, che complessivamente possono superare i 60 milioni di euro.

La corsa al quarto posto si preannuncia serrata, con Milan, Lazio, Fiorentina e Bologna pronti a contendersi le posizioni valide per la qualificazione. Inoltre, l’andamento delle squadre italiane nelle coppe europee potrebbe influenzare il ranking UEFA, con un possibile impatto sui posti disponibili per la Champions League della prossima stagione che passerebbero dai cinque della passata stagione ai classici quattro.