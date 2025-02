Juventus, che ne sarà di Thiago Motta?

Dopo l’eliminazione dalla Champions e le difficoltà in campionato, il futuro di Thiago Motta alla Juventus resta incerto.

La recente eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del PSV Eindhoven ha aperto un acceso dibattito sul futuro dell’allenatore Thiago Motta. La sconfitta per 3-1 nei tempi supplementari non solo ha interrotto il percorso europeo dei bianconeri, ma ha anche esposto le fragilità strutturali della squadra, alimentando perplessità sulla direzione tecnica del club.

Un percorso altalenante in campionato

In Serie A, la Juventus occupa attualmente la quarta posizione con 46 punti, frutto di 12 vittorie, 10 pareggi e 3 sconfitte. Nonostante la recente vittoria per 1-0 contro l’Inter, che ha rinfocolato le speranze per una qualificazione alla prossima Champions League, la squadra non ha ancora trovato una chiara identità di gioco.

Thiago Motta, arrivato con l’obiettivo di rinnovare il DNA tattico della Juventus, ha dovuto affrontare numerose difficoltà, tra cui infortuni chiave e una rosa in costante mutamento. Questi elementi hanno contribuito a una sensazione di instabilità tattica che ha spesso reso le sue scelte discutibili.

La confusione tattica e la mancanza di identità

Motta ha sperimentato diverse soluzioni tattiche nel corso della stagione, alternando moduli e interpreti senza riuscire a trovare una formula vincente. L’assenza di una chiara identità di gioco ha generato confusione tra i giocatori, che faticano a interpretare le richieste dell’allenatore con coerenza.

Se da un lato gli infortuni hanno giocato un ruolo nel complicare il lavoro del tecnico, dall’altro alcune scelte, come l’insistenza su un centrocampo privo di dinamismo o l’adattamento forzato di alcuni giocatori fuori ruolo, hanno contribuito ad alimentare i dubbi sulla sua gestione.

Il futuro di Thiago Motta: conferma o addio?

L’eliminazione dalla Champions League ha avuto ripercussioni anche sul piano economico: la Juventus ha perso circa 11 milioni di euro in premi UEFA, una cifra che potrebbe influenzare le strategie di mercato e, di conseguenza, il futuro dello stesso Motta.

La società sembra orientata a confermare l’allenatore anche per la prossima stagione, puntando sulla continuità del progetto tecnico. Alcune indiscrezioni parlano di una dirigenza fiduciosa nel percorso di crescita della squadra sotto la guida di Motta, con la volontà di concedere ulteriore tempo per vedere i risultati del suo lavoro. Molto dipenderà dalle prossime gare di campionato e dalla capacità della squadra di blindare la qualificazione alla Champions League 2025/26.

Le sfide da affrontare per restare in panchina

Se Thiago Motta vuole garantirsi la conferma, dovrà dimostrare di poter dare un’identità chiara alla Juventus da qui a fine stagione, trovando soluzioni tattiche efficaci e restituendo certezze alla squadra. Fondamentale sarà la gestione del gruppo, soprattutto in una fase delicata della stagione in cui ogni errore potrebbe essere fatale per il piazzamento in campionato.

Un altro aspetto cruciale sarà il rapporto con la dirigenza e lo spogliatoio e la capacità di pianificare un mercato estivo mirato per colmare le lacune evidenziate nel corso della stagione. Se riuscirà a dimostrare di avere una visione a lungo termine, potrebbe convincere la società a investire su di lui come perno del progetto tecnico.