Juventus, c’è lesione per Veiga: i tempi di recupero

Juventus, allarme difesa: lesione per Renato Veiga. Quante partite salterà? I possibili tempi di recupero.

Dal J|Medical arrivano brutte notizie per la Juventus e Thiago Motta. Durante il primo tempo della partita contro il PSV Eindhoven, Renato Veiga è stato costretto a lasciare il campo. Dopo gli accertamenti medici, la società bianconera ha comunicato la diagnosi ufficiale: il difensore portoghese ha subito un infortunio che potrebbe tenerlo lontano dal campo per diverse settimane.

Il comunicato della Juventus

“Renato Veiga, uscito durante il primo tempo della gara contro il PSV Eindhoven, nel pomeriggio di oggi è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato la lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra. I tempi di recupero saranno valutati in funzione della sintomatologia”.

La lesione del tendine del plantare gracile è un infortunio piuttosto raro ma comunque significativo per un calciatore. Questo tendine, sebbene piccolo, gioca un ruolo nel supporto della funzione muscolare della gamba. In genere, una lesione di questo tipo può provocare dolore, gonfiore e limitazione nei movimenti.

Quando rientra Renato Veiga?

Le tempistiche di recupero per questo tipo di infortunio variano a seconda della gravità della lesione. In base alle esperienze cliniche e ai tempi di recupero di infortuni simili, si stima che Renato Veiga potrebbe essere fuori dai campi per un periodo compreso tra due e tre settimane. Tuttavia, il ritorno effettivo dipenderà dall’evoluzione della sintomatologia e dalla risposta ai trattamenti fisioterapici.

Durante questo periodo, Veiga potrebbe essere costretto a saltare diverse partite della Juventus, tra cui gli incontri di Serie A contro Cagliari, Verona e Atalanta, oltre alla sfida di Coppa Italia contro l’Empoli. Lo staff medico monitorerà costantemente il recupero del giocatore per determinare il momento migliore per il suo ritorno in campo.