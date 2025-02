Juventus, Thiago Motta a rischio: i possibili sostituti in caso di addio

Il futuro di Thiago Motta alla Juventus è legato alla qualificazione in Champions League. Ecco chi potrebbe prendere il suo posto.

La stagione della Juventus è entrata in una fase critica. Dopo l’eliminazione dalla Champions League e la sconfitta in Supercoppa italiana, l’obiettivo primario rimane il quarto posto in Serie A, fondamentale per assicurare la partecipazione alla prossima Champions League.

Questo traguardo non è solo una questione di prestigio, ma anche una necessità economica, poiché la mancata qualificazione potrebbe comportare una perdita di circa 60 milioni di euro in mancati introiti.

Opzioni italiane: ritorni e nuove scommesse

In questo contesto, la posizione di Thiago Motta sulla panchina bianconera è sempre più in discussione. Nonostante la fiducia iniziale della dirigenza, i risultati deludenti hanno portato il club a valutare possibili alternative nel caso in cui la situazione non migliorasse.

Tra i nomi più discussi per un eventuale cambio di guida tecnica c’è quello di Massimiliano Allegri. Nonostante il suo recente allontanamento, alcuni tifosi invocano un suo ritorno, confidando nella sua esperienza e conoscenza dell’ambiente juventino. Tuttavia, questa soluzione potrebbe rappresentare un passo indietro rispetto al progetto di rinnovamento avviato.

Un’altra opzione è rappresentata da Igor Tudor, ex difensore bianconero e già assistente di Andrea Pirlo sulla panchina juventina. Tudor ha maturato esperienza come primo allenatore in diverse squadre e potrebbe portare una ventata di novità, pur conoscendo già l’ambiente torinese.

Le alternative italiane: Palladino e Italiano.

Profili internazionali: nuove prospettive

Sul fronte internazionale, un nome che ha guadagnato attenzione è quello di Xavi Hernández. Secondo alcune fonti, la Juventus avrebbe avviato contatti preliminari con l’ex tecnico del Barcellona, attualmente senza squadra. Xavi potrebbe apportare una filosofia di gioco innovativa, in linea con le ambizioni europee del club.

Un’altra candidatura di prestigio è quella di Zinedine Zidane, leggenda bianconera e allenatore di successo con il Real Madrid. Tuttavia, il suo legame con la nazionale francese e le sue aspirazioni future potrebbero rendere complicato un suo ritorno a Torino.

La scelta interna della Juventus

L’ultima opzione in caso di esonero immediato è ovviamente quella interna, che riporta il nome di Massimo Brambilla. Qui è possibile vedere una probabile formazione del tecnico della Next Gen in caso di promozione in prima squadra. Ricordiamo sempre che al momento, Thiago Motta è saldo sulla panchina bianconera.