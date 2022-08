Il nuovo attaccante polacco della Juventus, Milik si presenta in conferenza stampa ecco le parole della punta.

La nuovo punta della Juventus, Milik parla così in conferenza stampa di presentazione: “Giocare con Vlahovic? Ho fatto due/tre allenamenti con la squadra. Anche ora non ci sarà tanto tempo per allenarsi. Si può giocare con due punte, lo facevo anche in Nazionale con Lewandowski. Questo però lo lascio al mister, è lui che decide. Io faccio quello che posso in allenamento per farmi vedere e stare bene“.

Aggiunge: “Ruolo? Sono attaccante, il mio ruolo è attaccare, fare gol. Mi piace giocare solo, con le due punte. La squadra comunque la sceglie il mister, decide lui.“

Arkadiusz Milik

Conclude così: “Somiglianze tra Vlahovic e Lewandowski? Difficile paragonare i giocatori. Dusan è molto giovane, è sicuramente forte. Lewandowski è in un altro momento della carriera. Sono entrambi forti. Per gli attaccanti parlano tanti i numeri, per me Dusan può migliorare ancora tantissimo. Ha 22 anni, ha un grande futuro davanti a sé“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG