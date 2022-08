Arek Milik, nuovo attaccante della Juventus, ha parlato della lotta scudetto nella conferenza di presentazione: le sue parole

Il neo attaccante della Juventus Arek Milik, dopo l’esordio in bianconero contro la Roma, si è presentato in conferenza stampa.

«Il livello in Serie A è sempre stato alto, ora è ancora più alto. Quattro anni fa non c’erano 4/5 squadre in lotta per lo Scudetto, ora sì. Questo rende lo Scudetto ancora più difficile da vincere».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE

The post Juventus, Milik «Scudetto? Cinque squadre in lizza» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG