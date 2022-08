I bianconeri stringono per il vice-Vlahovic e l’ex Napoli avrebbe superato nelle preferenze l’attaccante olandese del Barcellona.

La Juventus ha urgenza di chiudere l’acquisto di un nuovo attaccante sia perché il mercato giunge effettivamente al termine sia perché anche la gara contro la Sampdoria ha evidenziato la solitudine di Dusan Vlahovic.

Dusan Vlahovic

Secondo Sky Sport i bianconeri hanno un accordo di massima col Marsiglia per Arkadiusz Milik sulla base di un prestito da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per trovare l’accordo col giocatore; sono state quindi giudicate eccessive le richieste di ingaggio di Memphis Depay che si starebbe svincolando dal Barcellona. Per via del risparmio derivato da questa scelta, la Juventus potrebbe tentare l’assalto a Leandro Paredes anche senza ulteriori cessioni a centrocampo.

