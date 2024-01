Juventus Next Gen al top: numeri da urlo dopo la vittoria con la Spal. Netta differenza rispetto al girone di andata

La Juventus Next Gen è al top della forma. L’ultima dimostrazione è arrivata oggi con la vittoria per 1-3 sul campo della Spal. Per i bianconeri di Brambilla si tratta del sesto risultato utile di fila (3 vittorie e 3 pareggi),

Non solo, perché rispetto al girone d’andata, contro le stesse squadre, la Juventus Next Gen ha ottenuto ben 5 punti in più.

LA CRONACA DI SPAL JUVENTUS NEXT GEN

