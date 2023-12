Juventus Next Gen, crisi finita: dopo 5 ko torna la vittoria grazie allo 0-1 contro la Virtus Entella. E la classifica…

La crisi della Juventus Next Gen è finita. Dopo 5 ko di fila tra campionato e Coppa Italia la squadra di Brambilla ha ritrovato il sapore della vittoria battendo la Virtus Entella questa sera, per 0-1, nel recupero della 14 ° giornata di Serie C.

I bianconeri con questo successo (che mancava dal 25 novembre in casa contro l’Arezzo) salgono a quota 18 punti e raggiungono la Vis Pesaro, prossima avversaria in campionato, al 15° posto.

