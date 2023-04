La Juventus Next Gen ospita la FeralpiSalò nella 35esima giornata di Serie C: sintesi, tabellino, risultato, cronaca live

La Juventus Next Gen, dopo il pareggio beffa con il Mantova, ospita al Moccagatta la FeralpiSalò per la 35esima giornata del campionato di Serie C.

Juventus Next Gen-FeralpiSalò 1-3: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Si parte al Moccagatta.

5′ Ritmi bassi fin qui – Fase di studio tra le due squadre.

9′ Ammonito Barbieri – Giallo per un’entrata in netto ritardo su Panico. Punizione degli ospiti da buona posizione.

10′ Ci prova Pilati – Scodella in mezzo Siligardi, il difensore colpisce alto di testa.

13′ Gol di Siligardi – Gran botta dai 30 metri del trequartista ospite, che fulmina Daffara.

16′ Altro giallo per la Juve – Entrata a forbice di Bonetti che stende Siligardi. L’arbitro estrae il cartellino.

18′ Raddoppiano gli ospiti – Stavolta Siligardi si trasforma in assistman per Guerra, che taglia la difesa sul secondo palo e batte Daffara di testa.

25′ Gara complicatissima – La Juve continua a subire la pressione ospite.

29′ Carraro firma il 3-0 – Nuovo buco difensivo bianconero dagli sviluppi di rimessa laterale, trovato Carraro che in posizione centrale, tutto solo, batte Daffara.

31′ Dominio Feralpi – Ci prova anche Guerra a giro, il suo tentativo, deviato, finisce alto di un nulla.

32′ Illusione del 4-0 – Ci prova Palazzi con la punta da posizione defilata, palla sull’esterno della rete difesa da Daffara.

41′ Prova a svegliarsi la Juve – Conclusione di Bonetti dalla distanza, Pinzignacco respinge senza problemi.

44′ Daffara nega il 4-0 – Butic avanza indisturbato e ci prova di sinistro a giro, il portiere bianconero la leva con un mezzo miracolo dall’angolino basso.

45′ Duplice fischio – Finisce il primo tempo senza recupero.

SECONDO TEMPO

45′ Tre cambi per la Juve – Entrano Compagnon, Da Graca e Yildiz. Fuori Bonetti, Cerri e Riccio.

45′ Si riparte – Inizia il secondo tempo.

50′ Prova a costruire la Juve – I bianconeri, in formazione iper offensiva, vanno a caccia di un gol per riaprire le speranze.

54′ Gol di Huijsen – Botta dalla grande distanza di Sekulov con il portiere che la mette sul palo, l’olandese sulla ribattuta è il più lesto e insacca a porta vuota.

Juventus Next Gen-FeralpiSalò 1-3: risultato e tabellino

Reti: 13′ Siligardi, 18′ Guerra, 29′ Carraro, 54′ Huijsen

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Daffara; Riccio (45′ Yildiz), Poli, Huijsen; Barbieri, Sersanti, Bonetti (45′ Compagnon), Besaggio, Cudrig; Sekulov, Cerri (45′ Da Graca). All. Brambilla. A disposizione: Raina, Savona, Muharemovic, Cotter, Lipari, Palumbo, Turicchia, Peeters.

FERALPISALO’ (4-3-1-2): Pizzignacco; Bergonzi, Di Gennaro, Pilati, Panico; Palazzi, Carraro, Balestrero; Siligardi; Guerra, Butic. All. Vecchi.

Arbitro: Collu (Cagliari)

Ammoniti: 9′ Barbieri, 16′ Bonetti

