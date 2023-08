Juventus Next Gen, il messaggio per Hasa convocato da Allegri: l’in bocca al lupo al giovane da parte della Seconda Squadra

La Juventus Next Gen fa il suo in bocca al lupo a Luis Hasa, convocato da Allegri per l’amichevole serale col Cesena.

1⃣ convocazione in prima squadra per Luis Hasa In bocca al lupo #JuveAtalanta pic.twitter.com/DMr4r1FIyC — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) August 12, 2023

Questo il messaggio della Seconda Squadra bianconera per il classe 2004.

The post Juventus Next Gen, il messaggio per Hasa convocato da Allegri – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG