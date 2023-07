Juventus Next Gen, le FOTO del test col Cagliari: bel gesto Brambilla-Ranieri nell’amichevole di Saint-Vincent Chatillon – GALLERY

La Juventus Next Gen ha inaugurato la nuova stagione affrontando il Cagliari in amichevole: sconfitta 3-0 per i bianconeri, colpiti dalla tripletta di Zito Luvumbo.

Tornati in campo! Alcuni scatti del primo test stagionale contro il Cagliari pic.twitter.com/seskDCxUYu — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) July 30, 2023

Mister Ranieri Mister Brambilla pic.twitter.com/225T7MkxM9 — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) July 29, 2023

Bell’abbraccio prima della partita tra Brambilla e Ranieri: queste le immagini del match.

LA GALLERY DI CAGLIARI JUVENTUS NEXT GEN

