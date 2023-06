Juventus Next Gen, l’ex Zauli: «Consiglio a tutti i club la seconda squadra». Le parole dell’ex tecnico bianconero

Lamberto Zauli, ex Juventus Next Gen, ha parlato delle seconde squadre ai microfoni di Sky Sport.

ZAULI – «L’ho visto da dentro quel tipo di progetto, lo consiglierei a tutti. Non parlo dell’aspetto economico, ma so bene quanto questa esperienza possa essere utile ai ragazzi. C’è un mix perfetto, l’allenarsi con la prima squadra e il giocare in un campionato competitivo come la Serie C».

