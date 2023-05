Juventus Next Gen, il difensore francese Nzouango convocato dalla sua Nazionale per il Mondiale U20: il messaggio

Anche Felix Nzouango, così come Matias Soulé, è stato convocato per il Mondiale Under 20 che comincerà a fine mese.

Complimenti a Felix Nzouango Bikien per la convocazione per il Mondiale U20 con la nazionale pic.twitter.com/Xr90knz19d — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) May 10, 2023

Il difensore della Juventus Next Gen figura nella lista della Nazionale francese, mentre il club bianconero ha voluto fargli i complimenti sui social.

