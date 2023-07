Juventus Next Gen: Peeters ha rinnovato, ora il prestito in Serie B al Sudtirol. Tutti i dettagli

Daouda Peeters ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2025 (era in scadenza nel 2024).

Ora per il centrocampista della Next Gen si aprono le porte della Serie B: è fatta per il prestito al Sudtirol, squadra reduce dalla qualificazione ai playoff da neopromossa.

The post Juventus Next Gen: Peeters ha rinnovato, ora il prestito al Sudtirol appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG