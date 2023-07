Milinkovic Juve, Lotito non molla il serbo. Incontro dopo le vacanze, le ULTIME novità sul centrocampista

Lotito non molla Milinkovic. Come riportato dal Corriere dello Sport, il numero uno biancoceleste vorrebbe incontrare il giocatore al suo rientro dalle vacanze per capire perché non consideri più la Lazio come un’opzione.

Offerte concrete ancora non ce ne sono e, con la scadenza fissata nel 2024, Lotito farà un ultimo tentativo per il rinnovo. La Juve potrebbe però farsi sotto ad agosto, attraverso la formula del prestito con obbligo di riscatto.

