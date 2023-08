Juventus Next Gen, per la prima volta nel girone B: ecco le avversarie in Serie C dei bianconeri di Brambilla

La Juventus Next Gen, finora inserita nel girone A, giocherà per la prima volta nel girone B della Serie C.

Queste le nuove avversarie della regular season: Ancona, Arezzo, Carrarese, Cesena, Entella, Fermana, Gubbio, Lucchese, Olbia, Perugia, Pescara, Pineto, Pontedera, Recanatese, Rimini, Sestri Levante, Spal, Torres, Vis Pesaro.

