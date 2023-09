Juventus Next Gen: Salifou, Savona, Ntenda e Doratiotto saltano il Pescara. I motivi dello loro assenze tra i convocati

La Juventus Next Gen che oggi (ore 20:45) giocherà sul campo del Pescara deve far fronte a diverse assenze.

Oltre ai lungodegenti Iocolano, Palumbo e Stramaccioni e a Poli mancheranno altri 4 giocatori. Come appreso da Juventusnews24, Doratiotto non è stato convocato perché non al meglio, mentre Ntenda e Savona sono out per risentimento muscolare. Salifou, invece, sarà assente perché arrivato all’ultimo.

