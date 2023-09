Quota Scudetto, Allegri fa il conto in conferenza stampa pre Empoli Juve: «Serviranno 86/90 punti. Per il quarto posto invece…»

Quale sarà la quota di punti da raggiungere per vincere lo Scudetto? Allegri in conferenza stampa pre Empoli Juve ha risposto così.

ROSA DA PRIME 4 – «È una rosa competitiva, noi stiamo lavorando tutti i giorni per migliorare le prestazioni della squadra, i giocatori. Poi ci sono le avversarie. Quest’anno sarà equilibrato, entrare nelle prime 4 in Champions sarà molto difficile. La quota Scudetto, vedendo la forza delle squadre, può essere di 86/90 punti. Per il quarto posto devi fare 76 punti».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DI EMPOLI JUVENTUS

