Mercato Juve, Allegri soddisfatto: «Cambiare tanto per cambiare facce non aveva senso». L’analisi in conferenza stampa

Allegri in conferenza stampa ha fatto un’analisi del mercato Juve che si è chiuso ieri.

MERCATO CHIUSO – «Ora ci possiamo concentrare su quella che è la partita di domani. Sul mercato abbiamo condiviso tutto, in entrata e in uscita. Cambiare tanto per cambiare facce non aveva senso. Con i direttori e l’input della società volevamo mantenere una squadra competitiva e sostenibile. Sono usciti tanti giocatori, ora abbiamo una squadra ottima, competitiva, con la prospettiva di credere che Vlahovic sta facendo meglio rispetto all’anno scorso perchè sta meglio fisicamente, per Chiesa è un anno nuovo, Pogba cercheremo di gestirlo finché non arriverà in condizioni ottimali. Mentre l’anno scorso dicevo che il primo obiettivo era passare il primo turno di Champions, ora è arrivare il 30 dicembre tirando una riga e vedendo a che punto siamo in classifica. Vogliamo rimanere tra le prime 4, giocandoci le carte poi nella seconda fase di campionato. L’obiettivo è quello di entrare di nuovo nelle prime 4 per rigiocare l’anno prossimo la Champions. Per vincere lo Scudetto ci vorranno 86/90 punti. Sulla griglia di partenza può succedere di tutto, il Napoli è favorito, il Milan anche ieri ha fatto un’ottima partita. Noi dobbiamo concentrarci su di noi, perché per entrare tra le prime 4 si dovrà fare qualcosa di straordinario. Il primo step è arrivare a dicembre nelle migliori condizioni».

