Juventus Next Gen: tre giovani nella lista di Allegri per l’Udinese. Ecco chi ha convocato il tecnico in prima squadra

Nella lista dei convocati di Massimiliano Allegri per Udinese Juve, valida per la 38esima e ultime giornata di Serie A, c’è spazio anche per tre giovani della Juventus Next Gen.

Trattasi di Alessandro Pio Riccio, Tommaso Barbieri e Alessandro Sersanti, chiamati dal tecnico in prima squadra.

