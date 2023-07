Juventus Next Gen, tutti i giovani che hanno esordito nell’amichevole col Cagliari. Brambilla dà spazio alle nuove leve

L’amichevole odierna disputata dalla Juventus Next Gen contro il Cagliari è stata l’occasione giusta per vedere all’opera alcuni dei giovani bianconeri che Brambilla introdurrà per la prima volta in Seconda Squadra.

Tra questi si sono visti dall’inizio Mbangula e Maressa, mentre a gara in corso si sono visti Citi, Valdesi, Doratiotto e Rouhi.

