Juventus, novità: spunta un nome incredibile per la panchina

Dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta, la Juventus valuta alternative a Thiago Motta. Oltre a Gasperini ed emerge il nome di Pioli.

a stagione 2024-2025 della Juventus è stata caratterizzata da alti e bassi che hanno messo in discussione la stabilità della panchina bianconera. L’arrivo di Thiago Motta nell’estate del 2024 aveva portato entusiasmo e aspettative, grazie al suo approccio innovativo e alle esperienze positive con il Bologna. Tuttavia, i risultati ottenuti fino a marzo 2025 hanno sollevato dubbi sulla sua permanenza.​

Le difficoltà della stagione

La Juventus ha affrontato una serie di sfide inaspettate. L’eliminazione precoce dalla Champions League per mano del PSV, che successivamente ha subito una pesante sconfitta contro l’Arsenal, ha evidenziato le fragilità europee della squadra . Inoltre, l’uscita dalla Coppa Italia ad opera dell’Empoli ha ulteriormente aggravato la situazione. In campionato, nonostante una serie di vittorie consecutive che avevano riacceso le speranze scudetto, la recente sconfitta interna per 0-4 contro l’Atalanta ha rappresentato un duro colpo, lasciando la Juventus a nove punti dalla vetta.

Le possibili alternative per la panchina

Di fronte a questa situazione, la dirigenza bianconera sta valutando possibili alternative per la guida tecnica della squadra. Tra i nomi più discussi emergono quelli di Antonio Conte, attualmente alla guida del Napoli con un contratto fino al 2027, e di Gian Piero Gasperini, che ha annunciato di non voler rinnovare con l’Atalanta oltre il 2026 . Tuttavia, nelle ultime ore è emerso un altro candidato: Stefano Pioli.

Stefano Pioli: un ritorno in bianconero?

Stefano Pioli ha un passato da calciatore nella Juventus, dove ha militato dal 1984 al 1987, contribuendo alla conquista di importanti trofei. Dopo l’esperienza al Milan, culminata con la vittoria di uno scudetto, Pioli ha intrapreso un’avventura all’estero, accettando la guida dell’Al-Nassr in Arabia Saudita. Nonostante l’attuale impegno, secondo alcune fonti, Pioli sarebbe desideroso di tornare in Italia e la prospettiva di allenare nuovamente la Juventus rappresenterebbe per lui una sfida affascinante .​

La dirigenza juventina, consapevole dell’importanza delle prossime decisioni, sta valutando attentamente il profilo più adatto per rilanciare le ambizioni del club. La scelta del nuovo allenatore sarà cruciale per riportare la Juventus ai vertici del calcio italiano ed europeo.