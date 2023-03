Juventus, arrivata la risposta del Consiglio di Stato sull’ultimo ricorso verso Inter e FIGC per Calciopoli

Stando a quanto riportato da Sportface, è arrivata la decisione del Consiglio di Stato in merito al ricorso presentato dalla Juventus nei confronti della sentenza del Tar del Lazio del 2016 (numero 09563) su Calciopoli. Una discussione rinviata all’ottobre del 2023.

Nel testo dell’ordinanza si può leggere il seguente passo “ricorso numero di registro generale 8258 del 2016, proposto da “Juventus Football Club Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Chiappero, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Pasquale Landi in Roma, via Santa Caterina Da Siena 46”, contro “Federazione Italiana Giuoco Calcio – Figc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi Medugno in Roma, via Panama N°58”, nei confronti di “Football Club Internazionale Milano Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Raffaelli, Luisa Torchia, Angelo Capellini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi n. 47 e Associazione “Giulemanidallajuve”, non costituita in giudizio”.

CONTINUA SU JUVENTUSNEWS24

L’articolo Juventus, nuovo ricorso su Inter e FIGC per Calciopoli: la risposta proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG