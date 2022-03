Il gioiellino dell’Ajax, Antony piace alla Juventus che ha mandato osservatori per vederlo nella sfida contro la Bolivia.

Antony dell’Ajax è un giocatore che piace moltissimo alla Juventus, brasiliano che ricorda un po’ Douglas Costa e un po’ Denilson. Il brasiliano è un esterno offensivo, purissimo, quasi trequartista e quasi ala, un talento classe 2000 che ha un piede preciso per gli assist. Ben 10 gli assist tra campionato, coppe e Champions League. Oltre alle 12 reti messe a segno per un totale di 33 presenze tra tutte le competizioni.

Juventus Stadium

Il brasiliano è cercato da tantissime squadre in giro per l’Europa, dalla Premier League con il Manchester United in testa, alle squadre di Liga e Bundesliga. Il costo del cartellino è tra i 55-60 milioni di euro da parte dell’Ajax, cifra che non spaventa i bianconeri ma che in caso di asta non potrebbero gareggiare a livello dell’ingaggio offerto. Gli osservatori erano presenti alla partita del suo Brasile contro la Bolivia, ora aspettare vedere su chi la Juventus deciderà di affondare il colpo.

