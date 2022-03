Il centrocampista del Barcellona Sergio Busquets dà per fatto l’acquisto di Frank Kessie dal Milan.

Sergio Busquets in un’intervista a RAC1 ha parlato del progetto di Xavi e dell’acquisto ormai sicuro di Frank Kessie. “Deve adattarsi al gioco di Xavi che l’ha visto e ha dato l’ok per il trasferimento. Sono contento che il Barça si stia riprendendo, che i giocatori scelgano di venire da noi. L’ho visto giocare, è forte fisicamente, perde pochi palloni, sa impostare, tiene bene il pallone… sono sicuro che farà bene e ci aiuterà”.

“Penso che si stia costruendo qualcosa di grande. Se l’economia ce lo consente, possiamo fare dei buoni acquisti per completare questa squadra che abbiamo pianificato molto bene: ci sono molti giovani che hanno un livello alto. Penso che manchino giocatori che facciano la differenza in attacco, che è quello per cui è fatto il calcio oggi, per fare gol e per lottare. Non so se Xavi, il presidente e la dirigenza stanno pensando ad un grande colpo, ma so che saremo lì dove il club merita di lottare per vincere tutto”.

