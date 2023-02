Allegri e la Juventus hanno deciso, Paredes non sarà riscattato nemmeno con ribasso, avanza un giovane argentino.

Si può chiamare giustamente, fallimento, questa è la storia di Leandro Paredes con la Juventus, ossia un amore mai veramente sbocciato, nell’inizio della stagione ne dopo la vittoria del Mondiale con l’Argentina. Paredes non sarà riscattato, Allegri ha visto attraverso i suoi collaboratori, lacune dal punto di visto non solo tattico, ma anche fisico. Troppi, molti i contropiedi dove sparisce dai radar in entrambi le fase offensiva ma soprattutto difensiva. Tanto da spingere un tecnico come Allegri, sempre propenso all’uso dei giocatori fatti e finiti al pensiero di mettere concretamente (e sicuramente) il giovane Barrenechea titolare nel derby contro il Torino.

Proprio il giovane argentino prelevato dalla Next Gen, è un prospetto classe 2001, in ritardo nella tabella di marcia d’inserimento in prima squadra per via di quasi due anni persi per un infortunio gravissimo alle ginocchia. Ora può prendersi tutto il tempo che gli è stato tolto, non per colpa sua, ora può prendersi il grande calcio.

