Il giornalista Luca Marchetti parla del derby di Torino tra Juventus e granata, dove potrebbe esserci la presenza da titolare di Barrenechea.

Ecco cosa dice il giornalista Luca Marchetti che su TMW Radio parla così del derby tra Juventus e Torino: “Il derby è sempre una partita molto nervosa, il Torino ci tiene molto. Mi aspetto una partita molto spezzettata, non mi aspetto grande ritmo. Sono curioso di vedere se giocherà Barrenechea al posto di Paredes, sarebbe una scelta clamorosa.“

Conclude così: “È vero che ha già esordito in Champions League, ma ha fatto due minuti. Se Paredes non gioca neanche quando Locatelli è squalificato allora è un problema, ricordiamoci come in estate sembrava che non si potesse giocare a calcio senza Paredes. Se volesse far giocare Paredes lo schiererebbe in campo, se giocherà Barrenechea sarà una scelta tecnica.“

