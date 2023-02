Recuperano dagli infortuni Paul Pogba e Federico Chiesa che si candidano per la panchina per il derby Juventus Torino.

Solo buone notizie per una volta nella Juventus, recuperato per il derby contro il Torino, sia Paul Pogba che Federico Chiesa. Altra buona notizia il sicuro recupero di Miretti per la prossima sfida in programma contro la Roma, non sarà rischiato per il derby. Chiesa ritorna dopo un affaticamento muscolare abbastanza importante, il tecnico della Juventus, Max Allegri ha riferito che il giocatore dopo l’operazione al ginocchio ha aumentato sensibilmente i tempi di recupero dopo ogni match, con due di seguito è stato richiesto uno stop preventivo per evitare guai muscolari di una certa entità.

Pogba invece potrebbe, finalmente, fare i suoi primi minuti ufficiali in bianconero in questa stagione, il francese non gioca una gara ufficiale da quasi un anno. Impossibile ovviamente l’inserimento dal primo minuti, l’obiettivo previsto è quello di fargli disputare l’ultimo quarto d’ora di gioco, per essere gradualmente pronto per la Roma e il Friburgo. Miretti invece è quasi pienamente recuperato, ma non verrà minimamente rischiato in un match duro fisicamente come quello contro il Torino, appuntamento nei convocati per la sfida contro la Roma la settimana seguente.

